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Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU.

StatOnline значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек, которые распознают технологии, используемые администраторами сайтов на доменах .ru и .рф.

В российских доменных зонах более 600 тыс. сайтов используют CDN-сервисы. Это означает, что практический каждый шестой сайт в России использует ускорение доставки контента.

Руководитель группы разработки хостинг-провайдера REG.RU Александр Налобин: «Мажорное обновление библиотеки анализатора веб-сайтов позволило проекту StatOnline намного точнее отображать актуальные технологии, используемые сегодня в Рунете. Мы внимательно отслеживаем запросы коллег из СМИ и представителей бизнеса, чтобы оперативно внедрять обновления и предоставлять полезный и актуальный сервис для всех, кто специализируется на данных по доменам, хостингам и серверам».

***

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Компания работает с 2006 г. В октябре 2021 г. вошла в состав «Ру-веб.инвестиции». Сегодня REG.RU обслуживает более 3,3 млн доменов, услугами пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых VK, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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