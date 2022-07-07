В Подмосковье упростили получение компенсации проезда до места лечения и обратно

Для жителей Подмосковья упростили получение компенсации проезда до места лечения и обратно. Услуга перешла полностью в электронный вид, подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2022 г. за услугой по компенсации проезда обратилось около 1000 жителей. Теперь получить услугу стало еще проще. После подачи электронного заявления посещать МФЦ для сверки документов не надо», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

Обратиться за услугой могут жители Московской области с ограниченными возможностями здоровья, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также другие льготники.

«Чтобы подать заявление на компенсацию проезда, у заявителя должна быть санаторно-курортная путевка от Минсоцразвития или Минздрава региона. А добираться до места лечения и обратно следует на общественном междугороднем транспорте», – отметила Надежда Куртяник.

Услуга «Компенсация проезда к месту лечения и обратно» доступна на регпортале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». В течение 10 рабочих дней результат появится в личном кабинете пользователя портала. Услуга предоставляется бесплатно.

Для повышения доступности госуслуг в МФЦ Подмосковья работают цифровые зоны. В смарт-центрах жители могут получить госуслуги в один клик. В цифровых зонах создано 633 рабочих места для заявителей. Сейчас открыто 292 цифровые зоны, в течение года будет доступно еще три.