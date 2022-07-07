CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В Подмосковье упростили получение компенсации проезда до места лечения и обратно

Для жителей Подмосковья упростили получение компенсации проезда до места лечения и обратно. Услуга перешла полностью в электронный вид, подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2022 г. за услугой по компенсации проезда обратилось около 1000 жителей. Теперь получить услугу стало еще проще. После подачи электронного заявления посещать МФЦ для сверки документов не надо», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

Обратиться за услугой могут жители Московской области с ограниченными возможностями здоровья, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также другие льготники.

«Чтобы подать заявление на компенсацию проезда, у заявителя должна быть санаторно-курортная путевка от Минсоцразвития или Минздрава региона. А добираться до места лечения и обратно следует на общественном междугороднем транспорте», – отметила Надежда Куртяник.

Услуга «Компенсация проезда к месту лечения и обратно» доступна на регпортале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». В течение 10 рабочих дней результат появится в личном кабинете пользователя портала. Услуга предоставляется бесплатно.

Для повышения доступности госуслуг в МФЦ Подмосковья работают цифровые зоны. В смарт-центрах жители могут получить госуслуги в один клик. В цифровых зонах создано 633 рабочих места для заявителей. Сейчас открыто 292 цифровые зоны, в течение года будет доступно еще три.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств

Intel поломала браузер Chrome и свалила вину на «древние» жесткие диски

Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает

Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS

Методология ЭДО, или 5 ошибок при переходе на электронную подпись

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще