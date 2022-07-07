«Вконтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере

«Вконтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере. В новом групповом чате или беседе с незнакомым человеком появится уведомление о потенциальной опасности, если алгоритмы зафиксировали подозрительную активность от этого пользователя. Пожаловаться и заблокировать возможного злоумышленника можно будет прямо в переписке. Так мошенникам будет сложнее обманным путём получить от пользователя деньги, пароли и другие личные данные.

Приложение «Вконтакте» стало безопаснее: мессенджер начнёт предупреждать о подозрительных собеседниках с помощью специального баннера в групповых чатах и диалогах. Пользователи, которые столкнутся с предупреждающим баннером, смогут мгновенно отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в чёрный список. Чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам. Функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

Обновление — часть глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах VK. Пока функция доступна части пользователей «Вконтакте», но вскоре появится у всех.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», сказала: «Одна из наших основных задач — поддерживать комфортную среду для пользователей «Вконтакте». Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь, — и, в случае необходимости, предупредить об опасности. Благодаря этому своевременному предупреждению у злоумышленников будет намного меньше шансов заманить пользователей в ловушку».

Алексей Волков, вице-президент, директор по информационной безопасности VK, сказал: «Большинство пользователей уверены в том, что могут легко распознать спам и фишинг. Практика говорит о другом: свыше 90% успешных взломов корпоративных и личных учётных записей проводятся злоумышленниками при помощи атак социальной инженерии. Благодаря новой функции пользователи «Вконтакте» будут ещё лучше защищены от потенциальных мошенников и смогут прервать переписку с ними одной кнопкой. Особую пользу она может принести пожилым людям, подросткам и всем, кто недостаточно уверен в своих знаниях в области кибербезопасности и не всегда может противостоять атакам мошенников самостоятельно».

Ранее мобильное приложение «Вконтакте» стало предупреждать пользователей о нежелательных телефонных звонках с помощью автоматического определителя номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и больших данных (Big Data). Так социальная сеть позаботилась о пользователях и оградила их от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов.