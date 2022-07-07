Злоумышленники обманывают криптоинвесторов через комментарии в YouTube

Эксперты «Лаборатории Касперского» обращают внимание на нестандартную схему мошенничества: через YouTube продвигается поддельный обменник криптовалюты. Злоумышленники выбирают популярные видео и оставляют под ними комментарии. В них они рассказывают про то, что якобы на бирже есть баг, который позволяет обменять криптовалюту в десять раз выгоднее.

Чтобы сделать сообщения более заметными, мошенники поднимают их рейтинг и добавляют к ним ответы ботов. Их цель — заманить пользователей на отдельный YouTube-канал с видеоинструкцией, как заработать на этом баге. По заверениям авторов видео, выгода является десятикратной по отношению к обычному курсу из-за «ошибки» с запятой, разделяющей целые и десятичные числа.

На подобных каналах в основном опубликовано одно видео, что уже вызывает подозрения. Кроме того, оно явно фальшивое: правки, внесённые в ряды курсов валют, видны невооружённым взглядом, и комментарии к ним содержат чрезмерно восторженные отзывы. Ссылка под видео ведёт на поддельный обменник. Если пройти по ней, на экране появляется сервис для обмена криптовалюты. Пользоваться им не стоит: деньги попадут к мошенникам и их уже не вернуть.

«Криптоинвесторы всё чаще становятся мишенью злоумышленников. Мы также видим, что метод с поиском жертв через комментарии в YouTube набирает обороты. Поэтому настоятельно рекомендуем владельцам цифровых активов тщательно проверять профильные ресурсы, прежде чем воспользоваться ими, и не доверять чересчур заманчивым предложениям ни на популярном видеохостинге, ни где бы то ни было на просторах сети», — сказал Михаил Сытник, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты советуют: проверять адрес сайта, прежде чем вводить на нём какие-либо данные: посмотреть, нет ли опечаток или лишних слов; критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, обещаниям лёгкого заработка, вероятнее всего такие сообщения — это скам; использовать защитное решение, такое как Kaspersky Internet Security. Оно предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-ресурс.