Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob

Платформа по поиску работы SuperJob запустила образовательный маркетплейс «Суперкурс». На старте в каталоге доступно 300 курсов от ведущих российских онлайн-школ. Программы охватывают все дисциплины, которые помогут пользователям SuperJob либо освоить новую профессию, либо актуализировать свои знания и навыки и претендовать на более высокую зарплату. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В пилотном режиме SuperJob самостоятельно отбирает и регистрирует онлайн-школы на площадке. С сентября 2022 г. платформа будет работать по модели маркетплейса с самостоятельной регистрацией на SuperJob и оплатой за заявки на онлайн-курсы.

SuperJob помогает партнерам рекламировать онлайн-курсы на более чем 14 млн пользователей в месяц с помощью технологий искусственного интеллекта. Проанализировав поисковый запрос или резюме пользователя, SuperJob порекомендует полезный курс, чтобы соискатель мог претендовать на более высокую зарплату. Например, системному администратору – курсы по DevOps, начинающему iOS-разработчику углубить знания Swift, а бухгалтеру – прокачаться до финансового аналитика с ростом зарплаты в два раза.

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SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, выбора профессии, карьерного и профессионального развития для соискателей, а также онлайн-площадка для подбора сотрудников и продвижения бренда работодателей и автоматизации HR-процессов. Сегодня SuperJob — это более 40 млн резюме, более 1 млн новых вакансий, более 150 тыс. новых работодателей ежегодно и около 13 млн пользователей в месяц.