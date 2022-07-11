Туристический сервис Russpass получил обновление

У цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы. Там появились карточки с названиями самых востребованных услуг: «Отели», «Музеи», «Экскурсии», «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Направления». Теперь можно моментально переходить из раздела в раздел, не покидая главной страницы.

«Russpass постоянно развивается и становится более удобным для пользователей. Новый интерфейс — еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. Кроме того, сайт теперь доступен на четырех языках, в том числе арабском», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В каждом из шести разделов, расположенных на главной странице портала, также выделили специальный блок с пятью актуальными предложениями от туроператоров, перевозчиков, отельеров и экскурсоводов. Это поможет туристам, которые пока не определились, в какой гостинице планируют жить и какие достопримечательности хотят посетить во время поездки.

Помимо этого, при нажатии на любую из шести вкладок поисковая строка, расположенная под ними, автоматически переключается на работу в выбранной категории. Например, при выборе раздела «Отели» сервис настраивается на поиск среди отелей, а раздела «Авиабилеты» — на поиск предложений авиаперевозчиков.

Полный список разделов и услуг сервиса находится в меню сайта. Там среди прочего пользователям доступна интерактивная карта, с помощью которой можно найти информацию о малоизвестных уголках России и спланировать поездку. А в разделе «Туры» можно приобрести готовый тур в любую точку страны. Авторизоваться на Russpass можно с помощью учетной записи на mos.ru, а также других популярных сервисов и соцсетей.

Портал расширил языковую географию. Помимо версий на русском, английском и испанском языках, появилась версия сайта на арабском языке. В нее добавили описания мест, которые можно посетить в России, рассказы о популярных ресторанах, конструктор маршрутов и услугу по бронированию билетов.

Цифровой сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет составить индивидуальный маршрут или выбрать из пяти тысяч уже готовых туристических предложений по всем регионам России.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий.