Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки

В технологическом направлении государственное регулирование в странах часто недостаточно развито или отсутствует. В первую очередь сегодня это актуально для развитии криптоиндустрии в России. По мнению Ивана Чебескова, директора департамента финансовой политики Минфина, регулирование в этой отрасли необходимо.

«Обычно на регуляторов смотрят как на противников технологий, которые, считается, должны развиваться сами по себе. Но это работает только в идеальном мире, где все ведут себя добросовестно и никто не пытается заработать больше других. В реальной жизни происходит то, что без регулирования те, кто сильнее и знают больше начинают использовать тех, кто слабее и знает меньше. Мы уже видели это в индустрии цифровых активов, когда огромное количество ICO-проектов оказались фейками. Если у граждан есть криптокошельки на бирже, будет плюсом, если на них будет стоять галочка, что они верифицированы государством, номера подтверждены, их использование не приведет к махинациям и обману», — сказал Иван Чебесков.

По его словам, Минфин России не исключает возможность того, что в России появятся криптоактивы, поддержанные государством. Например, стейблкоин — токен, привязанный к стабильному физическому активу — рублю, золоту, нефти, зерну.

«Если у бизнеса, компании, инвестора есть потребность в том, чтобы рассчитываться или инвестировать таким образом, если им нужен новый инструмент, мы всегда будем такие инициативы поддерживать. Это правильный путь в сторону развития технологий», — сказал Иван Чебесков на вопрос о необходимости появления в России стейблкоина.

Сегодня регулирование криптоотрасли в России находится на начальном уровне развития — пока есть договоренность только о регулировании майнинга. «Мы надеемся, что у нас получится выработать подходы с ЦБ России и другими участниками финансового рынка. Пока рано говорить об инфраструктуре — бирже или обменнике. Мы предполагаем, что такие компании будут созданы, чтобы проводить операции с криптоактивами», — отметил Иван Чебесков.

По мере того, как Web3.0 стала трендом в индустрии стартапов, растет интерес инвесторов к тому, что, по мнению многих, станет следующей итерацией Интернета, считает эксперт Ани Асланян. Web 3.0 объединяет в себе технологии и сервисы на их основе, которые в мире находятся на стадии становления — блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT, VR и AR, искусственный интеллект.

Асланян отметила, что данные Crunchbase показывают рост венчурных инвестиций в мире в проекты Web 3.0, так только за два месяца 2022 г. компании привлекли более $173млн, а в 2021 г. – $380млн, в 2020 г. – $20,5 млн.

Изменения в экономике поменяют и привычное устройство управления обществом. «Это то, о чем говорится в статье «Децентрализованное общество: в поиске души Web3”, написанной Виталиком Бутериным, сооснователем Ethereum и соавторами. Сейчас уже созревает Web 3.0, аспекты которого приведут к созданию вида общества с тысячами, десяткам тысяч государств, где люди объединяются по интересам и совместно владеют казначействами, социальными сетями, которые нельзя заблокировать. Децентрализованные общества и технологии, которые ведут к ним, это тренд», — сказал Андрей Воронков, основатель компании Voronkov Ventures.