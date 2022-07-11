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«Яндекс путешествия» покажут тарифы авиакомпаний

На «Яндекс путешествиях» появились условия тарифов на перелёты. Например, можно посмотреть, сколько стоит невозвратный билет или с возвратом, но без багажа. Больше не нужно идти за этой информацией на сайт перевозчика. Пользователи могут прямо на сервисе сравнить тарифы разных авиакомпаний и выбрать подходящий. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Обычно люди выбирают тариф в момент покупки билета и не видят всего многообразия вариантов. А теперь они смогут сравнить условия тарифов уже на этапе поиска билетов и выбрать оптимальный. Это особенно удобно для тех, кто хочет иметь свободу действий и возможность отменить поездку, если обстоятельства изменятся», — сказала Ирина Рейдер, руководитель «Яндекс путешествий».

Чтобы посмотреть тарифы, достаточно нажать на цену билета. Сервис покажет все доступные тарифы: возвратный, с багажом или с ручной кладью. Тут же можно узнать, сколько будет стоить вернуть билет. Для покупки билетов, включающих багаж, есть отдельный фильтр. Например, можно быстро найти билеты в Сочи с багажом и минимальной комиссией за возврат — на случай, если захочется задержаться на море. Сервис показывает тарифы, даже если рейсы туда и обратно выполняют разные перевозчики.

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Яндекс путешествия

На «Яндекс путешествиях» есть условия тарифов всех самых популярных авиакомпаний, среди них «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings, S7, Utair и др. На них приходится около 80% внутрироссийских и международных рейсов. Данные сервису передают как сами перевозчики, так и сервисы по бронированию билетов.

***

«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по всему миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 15 млн человек.

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