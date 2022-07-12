«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках

Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию, расскажет, что можно послушать еще, и включит подкаст на том моменте, где вы остановились в прошлый раз. Все подкасты будут бесплатны для прослушивания даже для тех пользователей, у кого не оформлена подписка VK Combo. Также подкасты доступны в собственном приложении «Маруси» и во Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Подкасты – удобный формат, когда вы, например, делаете зарядку, работаете или занимаетесь домашними делами. Во всех случаях умные колонки от VK помогут быстро и легко включить нужный подкаст голосовой командой. Для этого необходимо спросить у «Маруси», какие подкасты у нее есть или задать тему для поиска.

«Подкасты – один из самых популярных жанров на сегодняшний день, мы знаем, как он востребован среди наших пользователей. Мы не перестаем совершенствовать опыт использования нашей умной колонки. Теперь скрасить рутину с “VK Капсулой” или “VK Капсулой мини” будет еще приятнее и эффективнее – например, пользователи смогут включить подкасты на колонках, пока заняты домашними делами, или в приложении “Вконтакте” — когда неудобно набирать текст», – сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов в VK.

Голосовой помощник знает множество популярных подкастов разной тематики. Пользователи могут послушать развлекательные подкасты – «Сережа и микрофон», «У холмов есть подкаст» или образовательные – 6 Minute English от BBC, а также Luke's English Podcast. Для младших слушателей подойдут подкасты для детей, например, «ХРУМ. Сказочный детектив». Благодаря разнообразию жанров и тем выпусков, каждый сможет найти то, что подходит именно ему.

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«Маруся» — голосовой помощник экосистемы VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в «Почте Мail.ru», прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить аудиокнигу или любимый трек «VK Музыки», рассказать сказку детям и многое другое. «Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK Капсула» и «VK Капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров.