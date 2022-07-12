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«Мегафон» в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково

«Мегафон» модернизировал сеть в развивающемся туристическом кластере в Конаковском районе Тверской области, куда ежегодно приезжает более 250 тыс. туристов. Скорость мобильного интернета на территории курортов в результате увеличилась в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» расширил покрытие сети, установив новые базовые станции в самых популярных локациях, а также модернизировал существующие, задействовав стандарт LTE1800 – особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

Основные работы были проведены на территории всесезонного курорта в деревне Вараксино, городского поселения Конаково, поселка Козлово и деревни Вахромеево, лидирующих по объему потребляемого трафика в Конаковском районе. Часть базовых станций, установленных в районе туристического комплекса «Завидово», направлена на акваторию рек Шоша и Волга, обеспечивая стабильное покрытие даже на воде.

С января по июнь 2022 г. Конаковский район посетило на 30% больше туристов из других регионов, чем за тот же период 2021 г., свидетельствуют данные аналитиков «Мегафона». С заметным отрывом среди посетителей курорта лидируют москвичи: на них приходится более 70% туристического трафика. В пятерке регионов, откуда чаще других приезжают отдыхающие, также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская, Воронежская и Новгородская области.

«Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму и продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей стране. При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75%. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети мы на протяжении нескольких лет используем аналитические инструменты big data. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью», – сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области – один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере туризма в Центральной России. Планируется, что в перспективе число туристов здесь вырастет до 1 млн человек, линия отелей протянется вдоль всей бухты курорта «Завидово», а порт, строительство которого завершилось в этом году, с 2024 г. начнет принимать круизные суда.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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