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«Умный» сервис на регпортале госуслуг поможет внести предложения в протокол публичных слушаний

«На портале госуслуг Подмосковья доступна услуга по включению предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности. В электронную форму заявления внедрена экспертная система, которая позволит сократить число отказов в предоставлении услуги. Перед заполнением заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Градостроительная деятельность делится на несколько этапов. Непосредственному строительству предшествуют создание и утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировок и межевания территорий. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Эти документы выносятся на открытое общественное обсуждение. Публичные слушания позволяют согласовать градостроительные документы с жителями и выявить их мнение.

Услуга «Публичные слушания/общественные обсуждения» доступна на регпортале госуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Исходно-разрешительная документация». Воспользоваться услугой могут жители Московской области, прописанные или имеющие собственность в муниципалитете, где проходят слушания. Заполнить заявление поможет встроенная экспертная система. Далее в онлайн-форме нужно будет указать замечания и предложения для протокола общественного обсуждения. Свои предложения могут оставить физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На портале госуслуг Подмосковья доступно 247 услуг как для жителей, так и для бизнеса.

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