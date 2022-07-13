Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

В рамках реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», запущенного в 2020 г. Минцифры России на Едином портале государственных услуг, в этом году впервые заработал единый контактный центр поддержки. Исполнителем работ выступает «Ростелеком контакт-центр».

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону 8-800-100-2017 бесплатно и круглосуточно по вопросам работы приемной кампании, процедуре приема, списку документов и вступительным испытаниям. По индивидуальным вопросам, связанным с уже подданными заявлениями, специалисты контакт-центра могут соединить абитуриента с нужным вузом или переключить на другие ведомства.

Для работы контакт-центра команда «Ростелеком контакт-центр» адаптировала операционный интерфейс, который позволяет специалистам видеть всю историю обращений абитуриента, подключила систему речевой аналитики, чтобы оперативно проводить анализ обращений и вносить необходимые изменения в систему управления знаниями. Специалисты по работе с контентом подготовили удобные инструкции и настроили сценарии и работы с обращениями, которые автоматизируют рутинные операции и повышают доступность контакт-центра.

«Наша задача – помочь сделать процесс поступления удобным и прозрачным. Нам важно разговаривать с абитуриентами на одном языке – просто и однозначно доносить все детали по работе вуперсервиса. Поэтому мы вместе с Минцифры России, Минобрнауки России и Рособрнадзором работали над составлением ответов на вопросы абитуриентов. И мы продолжаем пополнять нашу систему управления знаниями в соответствии с изменениями запросов со стороны пользователей сервиса», – отметил Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком контакт-центр».

Контактный центр начал работу 10 июня 2022 г. За месяц поступило более 12 тыс. звонков, а самыми популярными тематиками обращений стали: процедура подачи документов через портал «Госуслуги», необходимые документы и список вузов, доступных для поступления.