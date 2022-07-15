В России появился сервис «Пойдем, выйдем!» для приватных телефонных разговоров

Разработчик коммуникационных платформ, компания ФТС, заявила о запуске нового бесплатного сервиса с эпатажным названием «Пойдем, выйдем!» Заявляемые приоритеты – полная анонимность и простота использования. Он обеспечивает конфиденциальное общение по телефону без передачи между абонентами АОН личных мобильных номеров и любой другой персональной информации. Сервис не требует никакой авторизации и регистрации пользователей. Количество одновременных участников разговора также не ограничивается. Об этом CNews сообщили представители ФТС.

Принцип работы «Пойдем, выйдем!» прост – на сайте сервиса с помощью одной кнопки генерируется одноразовый московский городской номер, а собеседникам высылается приглашение к общению.

Планируется интеграция сервиса с социальными сетями, сайтами знакомств и Интернет-площадками, до этого не предоставлявшими возможность голосового общения из-за сложности в обеспечении полной конфиденциальности пользователей. Также владелец сервиса рассчитывает на интерес со стороны бизнес-сообщества к простой и быстрой альтернативе Интернет-конференций.

«По сути это аналог онлайн-конференций в WhatsApp или Zoom, только со стабильным качеством классической телефонной связи и обеспечением реально полной конфиденциальности – собеседники не узнают никаких данных друг друга! Предложение заинтересует любого, начиная от бизнесмена, который хочет в конференции обсудить текущие задачи с коллегами, заканчивая любителями выяснить отношения под провокационным постом», – сказала директор по маркетингу и PR проекта Лариса Данилова.