«Доставка.инфо» запустила сервис забытых вещей

Резидент «Жигулевской долины» – компания «Доставка.инфо» –заключил договор с Bnovo – системой управления гостиницей, отелем, хостелом и апартаментами с подключением модулей и каналов онлайн-бронирования номеров. Благодаря новому партнёру сервис «Доставка.инфо» стал доступным не только для отправки посылок, но и для доставки вещей, забытых в гостиницах.

Теперь, если вы забыли дорогую сердцу вещь в гостинице, вы можете самостоятельно выбрать транспортную компанию, ввести свои данные и оплатить доставку. Курьер приедет в гостиницу за вашей посылкой, а администратор передаст ему забытую вещь. Такая возможность появилась у всех клиентов гостиниц, подключенных к Bnovo.

Компания Bnovo – российский разработчик современного ПО для индустрии гостеприимства. Аккредитованный партнер Минцифры и резидент «Сколково».

Программное обеспечение Bnovo используют сегодня более 15 тыс. объектов размещения в 40 странах мира. Уже 10 лет продукты Bnovo помогают управлять продажами и контролировать операционную деятельность отелей, хостелов, апартаментов и других средств размещения.

Продукты просты в использовании и не требуют длительного обучения. Единый интерфейс позволяет удобно управлять всеми инструментами Bnovo, включая PMS, менеджер каналов, модуль бронирования, финансовый модуль, а также десятки дополнительных модулей.

«Благодаря такому сотрудничеству сервис «Доставка.инфо» станет доступным множеству клиентов гостиниц, решит проблему забывчивых постояльцев и повысит клиентоориентированность отелей, – сказал директор сервиса «Доставка.инфо» Алексей Кудрявцев.

Сервис Dostavka.info представлен в 121 партнерской точке в Самаре и области. По России подключено более 441 офиса в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Кирове, Уфе, Волгограде, Ростове на Дону, Ижевске, Смоленске, Тюмени, Азове и Барнауле.