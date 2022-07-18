Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тыс. раз

В январе-июне 2022 г. жители столицы воспользовались госуслугами и сервисами в жилищной сфере более 84 тыс. раз, при этом свыше 56 тыс. обращений поступило в электронном виде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Жителям Москвы доступно более 20 различных услуг и сервисов в жилищной сфере, причем около половины из них – в электронном виде на портале mos.ru. За первые шесть месяцев этого года горожане воспользовались ими свыше 84 тыс. раз, более 67% обращений поступило онлайн. Для удобства граждан мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы было быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с недвижимостью. Планируем в ближайшее время увеличить количество сервисов и услуг в жилищной сфере, которые можно получить в электронном виде», – сказал Владимир Ефимов.

Сейчас на портале mos.ru можно узнать номер в очереди на улучшение жилищных условий, воспользоваться суперсервисом по реновации, встать на жилищный учет, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое и наоборот.

«Самым востребованным в жилищной сфере является сервис “Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете”. В первом полугодии 2022 г. им воспользовались более 40 тыс. раз. Следующей по популярности является услуга по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 г. правах на жилье. За ней москвичи обратились почти 13,4 тыс. раз. Также востребована услуга по заключению договоров социального найма, которой воспользовались более 10 тыс. раз», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Все популярнее становится новый суперсервис, который помогает участникам программы реновации. Москвичи могут записаться на осмотр квартиры, прием к нотариусу или заключение договора, а также загрузить необходимые документы и получить другие услуги.