Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы

На портале мэра и Правительства Москвы mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения». Он посвящен созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

С их помощью можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и многое другое. Столичные разработчики предложили свои решения, а Московский инновационный кластер отобрал лучшие из них.

«Технологичные продукты московских ИТ-компаний — достойная замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Все предложения можно найти на странице спецпроекта в разделе «Технологические компании».

Руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что некоторые из представленных решений признали лучшими на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров «Импортозамещение ПО для B2B сектора», которая прошла в мае 2022 г. Остальные были отобраны среди передовых столичных разработок.

Виртуальные помощники и анализ финансовой деятельности

Так, в спецпроект вошла система CraftTalk. Она позволит оптимизировать работу кол-центра, чата или страницы компании в соцсетях. В ней можно создать робота, который будет отвечать на вопросы покупателей без помощи обычного сотрудника. Причем виртуальный оператор в процессе обработки запросов продолжит обучаться, поскольку он работает на базе технологий искусственного интеллекта. Нейросети также используются на платформе iPavlov IVA Platform. Она создает цифровых ассистентов для выполнения различных задач.

Инструмент StormCorp поможет проанализировать всю финансовую деятельность компании, в том числе операционную прибыль, структуру расходов, рентабельность проектов, себестоимость продукции и историю взаимодействий с контрагентами. Еще одно решение для работы с финансами — Cybertonica. Оно рассчитано на банки, платежные агрегаторы, интернет-магазины. Система обнаруживает в режиме реального времени схемы мошенничества и предупреждает об этом пользователя.

Онлайн-обучение и цифровые двойники зданий

Предпринимателям предлагают воспользоваться созданными в Москве сервисами для коммуникаций. Мессенджер Tada.Team позволяет проводить видеозвонки, имеет доску задач и многофункциональный календарь. Программа может расшифровать голосовое сообщение, если пользователь находится на совещании и не может его прослушать. Мультиинструментальный сервис GetLocus предназначен для командной работы и группового обучения коллег в режиме онлайн, Bpium — для создания корпоративных мобильных приложений и систем.

Строительные компании найдут в спецпроекте сразу несколько удобных сервисов. Один из них — Bimit. В нем легко создать цифровой двойник здания. Визуализированный объект можно рассмотреть со всех сторон и оценить, насколько гармонично сооружение будет смотреться на той или иной улице. Программа к тому же проверит модель на коллизии (ошибочные пересечения инженерных систем, несущих конструкций, архитектурных элементов), чем значительно упростит работу проектировщиков. Платформа PropTech.OnLine оцифрует и оптимизирует процессы в рамках всего жизненного цикла объекта недвижимости — от создания проекта до контроля строительства и сдачи в эксплуатацию. С ее помощью можно посмотреть производственный план, отследить, какие работы были сданы в срок, а какие нет, выяснить, проработаны ли те или иные замечания. Количество пользователей неограниченно, там могут взаимодействовать подрядчики, субподрядчики и поставщики. Другое полезное для строительства решение разработала компания Project Point. Это цифровая среда для коммуникации всех участников строительства. На онлайн-площадке можно хранить проекты, отчеты, технические документы, а также контролировать качество работ. Аналогичные функции предлагает сервис «Адепт».

Также на портале представлены RuMarket — отечественный магазин приложений для смартфонов и планшетов на базе Android, «Око мониторинг» — система для контроля автопарка, «Экзамус прокторинг» — площадка для наблюдения за ходом дистанционного экзамена.

Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» разработан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с подведомственными ему Агентством инноваций Москвы и Московским инновационным кластером. Обо всех городских мерах поддержки бизнеса более подробно можно узнать в другом специальном разделе mos.ru — «Стабилизация экономики Москвы».