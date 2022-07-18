Yandex Pay расширил список партнеро

Yandex Pay стал доступен ещё на нескольких площадках. Это сайты «Уральских авиалиний», S7 Airlines, Utair и «Аэроэкспресса», маркетплейс Flowwow, сайт и мобильное приложение «Л'Этуаль», а также портал госуслуг. Теперь пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс, косметику, цветы и любые государственные услуги.

Yandex Pay — это сервис для оплаты покупок. Если пользователь хоть раз оплачивал что-то в любом из сервисов «Яндекса», его карта уже есть в Yandex Pay, и сервис автоматически подтянет ее для оплаты. Это удобно, так как не нужно вручную вводить платёжные данные.

Если в Yandex Pay используется несколько карт, можно выбрать, с какой списать деньги. А если ни одной, ее легко привязать прямо в процессе оплаты. Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России. При этом все положенные пользователям скидки сохраняются. Например, при оплате госпошлины на сайте госуслуг пользователи получат скидку 30%.

«Сервисами «Яндекса» пользуются миллионы людей, и теперь у них стало еще больше возможностей для покупок. Мы рассчитываем, что в будущем с помощью Yandex Pay можно будет платить за что угодно. А мы будем делать всё, чтобы Yandex Pay был доступен людям на всех платформах, сайтах и в любых ситуациях», — сказал руководитель Yandex Pay Александр Головин.

Yandex Pay был запущен весной 2021 г. Сейчас сервис используют десятки тысяч сайтов и мобильных приложений. Чтобы подключить Yandex Pay, сайту достаточно скачать CMS-модуль из каталога «Битрикс» или официального магазина WooCommerce и настроить его по инструкции. Кроме того, доступна интеграция через API от «Яндекса».