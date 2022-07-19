«Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок

«Уральская сталь», входящая в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом, запустила корпоративный интернет-магазин и внедрила облачный сервис для эффективного управления поставщиками. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

С 2014 г. «Уральская сталь» использует электронную площадку B2B-Center для закупки широкой номенклатуры оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также различных работ и услуг. Эффективность отдельных торгов доходит при этом до 28%.

«В июне 2022 г. комбинат запустил электронный магазин b2b-uralsteel.ru для покупок из каталогов проверенных поставщиков. Ранее мы участвовали в создании корпоративного интернет-магазина (КИМ), на практике убедились в эффективности данного инструмента и с некоторыми доработками внедрили его у себя. КИМ позволяет нам сокращать сроки согласования, получать индивидуальные цены и условия поставок и передавать часть функций закупщика подразделениям компании в рамках выделенных им лимитов», — сказал заместитель директора по закупкам «Уральской стали» Александр Циулев.

КИМ для «Уральской стали» был сконфигурирован и внедрен всего за два месяца. Проект включил в себя миграцию справочника позиций и данных, интеграцию с SAP S4/HANA, адаптацию процесса формирования заказов под алгоритм заказчика, расширение системы уведомлений и настройку мультивалютности.

На текущий момент в магазине представлено около 3,5 млн товаров от 81 поставщика по восьми основным категориям закупок. B2B-Center обеспечивает техническую поддержку, доработку и обновление функционала КИМ, а также консультирование и обучение пользователей.

Для допуска контрагентов к торгам на площадке и в КИМ «Уральской стали» используется облачный сервис «Управление поставщиками». Решение помимо стандартных функций аккредитации и квалификации позволяет полностью автоматизировать процесс проверки поставщиков, осуществлять регулярный аудит и управлять их жизненным циклом.

«Мы рады, что “Уральская cталь” последовательно проводит цифровую трансформацию закупочных процессов и внедряет современные технологии для сокращения операционных затрат и эффективного взаимодействия с поставщиками. Это, безусловно, усиливает их передовое положение на рынке. Между нашими компаниями сложилось плодотворное сотрудничество. Мы надеемся, что оно станет основой для распространения позитивного опыта», — отметил коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

Для работы в интернет-магазине «Уральской стали» необходимо связаться с представителями компании, предложить свои условия и получить допуск.