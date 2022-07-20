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40 тыс. заявлений подано в колледжи Подмосковья через регпортал госуслуг

На региональном портале продолжается прием заявлений на программы среднего профессионального образования. С момента начала приемной кампании будущие студенты подали 40 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня на региональном портале подать заявление онлайн можно в 40 колледжей Подмосковья по 151 направлению. Приемная кампания продлится до 15 августа», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для оформления заявления необходим паспорт и документ об образовании. Подать документы можно на разные формы обучения как на бюджет, так и платную основу. При заполнении онлайн-заявки необходимо указать, имеется ли договор о целевом обучении. Статус заявления придет в личный кабинет на портале в течение одного рабочего дня.

«Информационные системы – самое популярное направление подготовки у подмосковных абитуриентов», – добавила Надежда Куртяник.

Услуга «Прием документов на программы среднего профессионального образования» доступна на регпортале в разделе «Образование» – «Образование детям».

Жители Подмосковья могут получить уже 248 услуг онлайн.

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