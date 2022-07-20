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Более 1000 ИТ-специалистов Подмосковья подали заявки на льготную ипотеку

«За два месяца действия программы льготной ипотеки подано уже более 1000 заявок от сотрудников подмосковных ИТ-компаний. В Московской области 727 заявок на ипотеку по ставке до 5% уже одобрено банками. Это значит, что скоро ИТ-специалисты смогут въехать в свое новое жилье», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как напомнила Ирина Каклюгина, федеральная программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов действует с мая 2022 г.

«Чтобы воспользоваться льготной ИТ-ипотекой, нужно соблюсти несколько условий: работать в аккредитованной ИТ-компании, иметь российское гражданство, быть не моложе 22 и не старше 44 лет, а также иметь ежемесячный доход не менее 150 тыс. руб., если компания зарегистрирована в регионе-миллионнике, и не менее 100 тыс. руб. для других регионов. Программа уже пользуется популярностью у наших специалистов. Уверена, что число новоселов будет только расти», – отметила Ирина Каклюгина.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, что посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на Едином портале Госуслуг.

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