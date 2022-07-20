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Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20%

Платформа «Самозанятые.рф» обновила систему электронного документооборота (ЭДО). Новая версия позволяет автоматически формировать договоры с самозанятыми и хранить документы в системе, экономя 20% времени на ведении бухгалтерии. После добавления новых функций общее число партнеров платформы превысило 500 компаний.

ЭДО — продукт, который доступен пользователям сервиса «Сам.бизнес» от платформы «Самозанятые.рф». В личном кабинете предприниматели могут формировать договоры, отправлять документы исполнителям, а также хранить историю документации. Самозанятые, в свою очередь, в личном кабинете могут подписывать электронной подписью (с авторизацией через СМС) договоры, отправленные заказчиком.

«Обновление сервиса “Сам.бизнес” — это еще один шаг к автоматизации работы бизнеса с фрилансерами. Понимая, сколько времени у предпринимателей уходит на выполнение рутинных и однотипных задач, мы стараемся упрощать эти процессы. Например, создание и отправка чеков, а также проверка статуса исполнителя через базу ФНС — те задачи, которые мы решили уже давно. “Сам.бизнес” будет и дальше развиваться в сторону автоматизации и с помощью технологий экономить время предпринимателей, которое можно потратить на более важные вещи», — сказал СЕО компании «Самозанятые.рф» Дмитрий Артюхов.

В начале 2022 г. компания провела ребрендинг и улучшила интерфейс сервисов. Сегодня платформа сопровождает заказчика и самозанятого исполнителя на каждом этапе сотрудничества: от заключения договора до налоговой отчетности. Обновление ЭДО и ускорение бухгалтерии партнеров стали еще одним шагом в развитии экосистемы компании.

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«Самозанятые.рф» — это платформа для взаимодействия бизнеса с фрилансерами, которая работает на российском рынке с 2019 г. Экосистема компании предлагает продукты, призванные упростить работу предпринимателей с самозанятыми. «Самозанятые.рф» проводит выплаты на любые банковские карты, предлагает электронный документооборот, поиск исполнителей для бизнеса, а также интеграцию оплаты по API.

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