CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет
|

«Лаборатория Касперского»: II квартал 2022 года побил рекорд по продолжительности DDoS-атак

По данным «Лаборатории Касперского», во II квартале 2022 г. выросла средняя продолжительность DDoS-атак: в апреле она составила 40 часов, в мае — 57, и лишь в июне этот показатель пошёл на спад. За эти три месяца несколько раз был обновлён рекорд максимальной длительности. Самая долгая DDoS-атака началась в мае и продолжалась почти 29 дней.

Общее количество атак при этом постепенно снижается. В июне решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали почти в четыре раза меньше таких инцидентов, по сравнению с пиковыми показателями марта, однако это всё равно в два раза больше, чем в июне прошлого года.

Главной целью DDoS во II квартале стал финансовый сектор. Доля атак на финансовые организации варьировалась от 70% в апреле до 37% в июне. В начале лета среди компаний-мишеней резко выросла доля государственных организаций: в июне на них пришлось 38% всех DDoS-атак в России.

На фоне всплеска активности злоумышленников существенно вырос спрос со стороны российских компаний на специализированные защитные решения. Так, количество активных лицензий Kaspersky DDoS Protection с конца февраля увеличилось более чем в два раза.

«В начале 2022 г. в DDoS-атаках участвовало большое количество так называемых хактивистов, но затем их доля в общем количестве сократилась, и мы стали чаще фиксировать нападения, подготовленные профессиональными злоумышленниками. Об этом свидетельствует увеличившаяся в разы длительность атак и уровень их исполнения. В том числе мы наблюдаем целевые атаки, в ходе которых злоумышленники учитывают мельчайшие детали и специфику архитектуры конкретных сайтов. На подготовку подобных акций обычно уходит много времени, они требуют высокого уровня технической подготовки организаторов, их сложнее предотвратить, выявить и остановить. Растущее количество таких атак выводит DDoS-угрозу на новый уровень», — сказал Александр Гутников, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы эффективно противостоять масштабным DDoS-атакам и не допускать выхода веб-ресурсов из строя, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют следующие меры: использовать специализированные защитные решения, которые непрерывно анализируют трафик, оповещают о возможных атаках, осуществляют перенаправление трафика в центры очистки и возврат очищенного трафика в сеть; доверить поддержку сайтов специалистам, которые знают, что предпринять в случае такого инцидента; внимательно проверять соглашения с поставщиками и контактную информацию, включая договоры с провайдерами интернет-услуг. Это поможет сотрудникам компании быстро получать нужную информацию в случае атаки; разработать запасной план защиты от таких атак, чтобы быть готовыми восстановить критичные для бизнеса сервисы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября

В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы

МТС купила российского «убийцу» Zoom

Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще