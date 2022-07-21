На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов

С июля 2022 г. Росстандарт начал утверждать типы средств измерений и стандартных образцов в цифровом формате. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться этим сервисом на портале «Госуслуг». Работы по переводу сервиса в электронный формат обеспечило агентство «Полилог».

Все сведения об утвержденных стандартных образцах (СО) и средствах измерения (СИ) с сентября 2020 г. в обязательном порядке вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Росстандарта – ФГИС «АРШИН». Сейчас в этом госреестре содержится более 9000 записей о типах СО и свыше 102 тыс. – о типах СИ. Об этом CNews сообщили представители агентства «Полилог».

Теперь достаточно подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуг», где будет доступна информация о смене статусов и результате предоставления услуги. Заявление автоматически направляется в Росстандарт. Решение об утверждении нового типа СО или СИ принимается в течение 30 рабочих дней с момента подачи заявления. При положительном решении заявитель получит в личном кабинете соответствующий приказ, а в случае отказа придет уведомление. Запись об утвержденном типе СО или СИ вносится в общедоступный реестр ФГИС «АРШИН», – теперь она, а не бумажное свидетельство является юридически значимой. Если заявителю потребуется «бумажный» документ, он может получить сертификат, подтверждающий наличие записи в юридически значимом реестре, подав соответствующее заявление.

По этому же принципу через «Госуслуги» подается заявление о внесении изменений в сведения о существующих СО и СИ, а также в части продления срока действия ранее утвержденного типа СО или СИ.

«В целях обеспечения импортонезависимости от зарубежного измерительного оборудования особенно важно развивать отечественное производство данной продукции. Цифровая трансформация услуги по утверждению типов стандартных образцов и средств измерений позволила оптимизировать этот процесс, и теперь заявители могут быстро воспользоваться сервисом на едином портале “Госуслуг”», – сказала начальник управления цифрового развития технического регулирования Росстандарта Ирина Раскина.

Полный цикл работ по выводу сервиса на «Госуслуги» обеспечило агентство «Полилог». Наряду с ИТ-решением разработаны карточки для информирования пользователей о получении услуги, которые будут размещены на сайте Росстандарта и в социальных сетях ведомства. Людмила Богатырева, руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» и разработчик платформы POLYCODE: «Ежегодно в Росстандарт приходит более тысячи обращений на утверждение стандартных образцов и типов средств измерений. Например, только в прошлом году – 1583. Чтобы повысить удобство этой услуги, ведомство оптимизировало ее по двум направлениям: перевело на реестровую модель и вывело на портал “Госуслуг”. Теперь заявитель может не только обратиться за услугой с помощью цифрового сервиса, но и получить электронный результат – запись в реестре. При этом если ему все же понадобится бумажное подтверждение, он всегда сможет заказать сертификат – выписку из реестра».

С переходом на цифровой формат повысится прозрачность сервиса и надежность государственного регулирования при обеспечении единства измерений. Теперь будет проще убедиться в надежности контрагента, ведь данные об утвержденных типах стандартных образцов и средств измерений в любой момент доступны онлайн. При этом сокращаются бумажные архивы, поскольку все юридически значимые результаты госуслуги хранятся в цифровом формате.

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Российская BPM-платформа POLYCODE предназначена для автоматизации бизнес-процессов предоставления услуг, осуществления проверок, ведения реестров, межведомственного взаимодействия и взаимодействия с клиентами. Входит в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Информационные системы на основе технологий POLYCODE внедрены в Минпромторге России, Росстандарте, Ростуризме, Росморречфлоте, ФБУ «ГИЛС и НП», образовательном центре «Сириус» и др.