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Российские выпускники получат бесплатный доступ на год к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам за высокие баллы на ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2022 г., которые получили высокие баллы на ЕГЭ, вновь смогут бесплатно получить «Яндекс плюс» на целый год. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно набрать от 80 баллов на ЕГЭ по любому школьному предмету. В прошлом году более 50 тыс. выпускников российских школ присоединились к акции и получили бесплатный доступ к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам.

«Наша акция в прошлом году вызвала большой интерес, и мы решили, что “Плюс” на год, в который входят лучшие контентные сервисы — “Кинопоиск” “и Яндекс музыка”, станет ценным подарком для выпускников. “Яндекс плюс” — это билет в мир невероятных историй с любимыми фильмами, сериалами, музыкой и подкастами. Мы надеемся, что подписка поможет чуть выдохнуть после экзаменов и сделает первый курс для ребят еще интересней. Кроме развлечений, они смогут неплохо сэкономить с кэшбеком баллами, который можно будет потратить на сервисах “Яндекса”», — сказал руководитель «Яндекс плюса» Андрей Гевак.

Чтобы получить «Яндекс плюс» на год выпускникам нужно до 31 августа 2022 г. ввести свои данные на странице проекта. Команда сервиса активирует «Яндекс плюс» на их аккаунте и проверит информацию в официальных источниках.

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«Яндекс плюс» — это развлечения и выгода в одной подписке. С «Плюсом» можно смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», слушать музыку, подкасты и аудиокниги на «Яндекс музыке» и копить и тратить баллы на поездки, покупки и развлечения в сервисах «Яндекса». На «Плюс» уже подписано более 12 млн человек.

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