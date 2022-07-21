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РТКОММ и «Эриком» договорились о совершенствовании спутниковых сервисов в России

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ и консорциум технологических компаний России «Эриком» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Оно предусматривает расширение взаимодействия по совершенствованию услуг предоставления спутниковой связи. Такое сотрудничество позволит РТКОММ повысить надежность спутниковых сервисов в России.

«Поскольку «Эриком» является объединением ведущих российских производителей высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования, партнерское соглашение между нами откроет новые перспективы для отечественного рынка спутниковых решений, расширит географию предоставления наших услуг, повысит их надежность и обеспечит нужный уровень клиентского сервиса», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

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