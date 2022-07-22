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Соцсеть «Одноклассники» запустила оплату по QR-коду

«Одноклассники» расширяют инструменты пополнения внутренней валюты ОК — в социальной сети появился еще один способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Теперь пользователи социальной сети могут приобретать ОКи по QR-коду.

С помощью ОКов можно пользоваться различными платными сервисами, которые помогут интересно провести время и поделиться эмоциями с близкими людьми: например, отправить виртуальные подарки, получить бонусы в играх, подключить дополнительные услуги в соцсети.

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией в ОК, пользователю нужно перейти в раздел «Пополнение счёта» на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функциональность доступна пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК.

Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.

Интеграция Системы быстрых платежей в «Одноклассники» позволит пользователям быстро и безопасно приобретать виртуальную валюту ОК не выходя из соцсети — пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.

«Одноклассники» постоянно развивают способы оплаты внутри социальной сети. Ранее ОК представили администраторам групп и бизнес-профилям возможность пополнения бюджета рекламного кабинета в ОК, работающего на базе технологий myTarget, с помощью безналичного расчета от юридического лица. Ранее пополнить баланс было возможно только через банковские карты.

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