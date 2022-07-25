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Модульбанк и JoomPro помогут предпринимателям безопасно закупать товары в Китае

Банк для предпринимателей Модульбанк и оптовый маркетплейс для закупки товаров из Китая под ключ JoomPro разработали совместный продукт для продавцов на маркетплейсах.

В рамках опции «Маркетплейс» от Модульбанка клиенты JoomPro могут получить кредит на закупку товара до 10 млн руб. сроком на два года по ставке от 5,5% до 12% годовых с беспроцентным периодом 55 дней. JoomPro со своей стороны поможет клиентам выбрать товар и поставщика, оформить доставку, пройти таможню и даст скидку на последующую закупку, чтобы компенсировать проценты по кредиту.

Кредит оформляется как возобновляемая кредитная линия. Можно один раз взять все деньги и постепенно погашать задолженность или пользоваться лимитом постоянно. Главное условие – целевое использование средств, деньги можно потратить только на закупку товара.

«Мы в Модульбанке постоянно разрабатываем продукты и сервисы, чтобы помогать нашим клиентам растить свой бизнес, снижать риски и повышать маржинальность. Китайский рынок — один из самых интересных для предпринимателей, которые работают на маркетплейсах, при этом это сложный и рисковый регион. Сотрудничество с JoomPro даст возможность селлерам сократить риски при закупках в Китае», – сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

«Мы очень гордимся тем, что JoomPro стал одним из проверенных партнеров Модульбанка. Наше совместное предложение не просто позволяет предпринимателям получить кредит на выгодных условиях – оно делает бизнес, основанный на продаже товаров из Китая, более доступным для широкого круга предпринимателей. Особые условия JoomPro для пользователей опции “Маркетплейс” помогут им оценить преимущества закупки товаров из Китая под ключ, а мы, в свою очередь, будем рады проконсультировать их в выборе проверенных поставщиков», – сказал Олег Ерохин, коммерческий директор JoomPro.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно иметь счет в Модульбанке и подключить опцию «Маркетплейс». Максимальная сумма компенсации процентов от JoomPro составит 200 тыс. рублей в год, а максимальная скидка на заказ – 5%.

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