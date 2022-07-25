На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

На портале «Госуслуг» открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Где пройдет дистанционное электронное голосование

В 2022 г. ДЭГ будет применяться в 7 регионах: Калининградская область, Калужская область, Курская область, Новгородская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область.

Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдет на муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать, если зарегистрированы на территории Москвы, кроме районов Щукино и большей части ТиНАО. Голосование для москвичей будет доступно на mos.ru.

На ДЭГ граждане смогут проголосовать онлайн на выборах регионального и местного уровня: выборы глав субъектов России; региональных парламентов; органов местного самоуправления.

Условия участия в ДЭГ

Активное избирательное право гражданина в указанных регионах. Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России.

Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

Сроки подачи заявлений

Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 г., кроме Калужской и Томской областей – в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября 2022 г.