CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Почти 50 тыс. карт болельщика оформлено в России

Сервис по оформлению карты болельщика заработал на «Госуслугах» 4 июля 2022 г. За это время карту получили уже почти 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Еще около 50 тыс. заявлений на получение карты прошли предварительную проверку на «Госуслугах», заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.

О процедуре подтверждения

Время подтверждения в МФЦ: не более пяти минут на одного заявителя;

Где можно подтвердить: в МФЦ 11 регионов из списка.

Актуальная информация о карте болельщика на портале «Госуслуг»: на информационной странице Карты болельщика; в разделе «Помощь» на «Госуслугах».

С июля 2022 г. карта болельщика будет нужна для покупки билетов и прохода на матчи на стадионах в пяти городах: Екатеринбург (Екатеринбург Арена); Нижний Новгород (Нижний Новгород); Ростов-на-Дону (Ростов-Арена); Самара (Солидарность Самара Арена); Сочи (Фишт).

С декабря 2022 г. система заработает на всех стадионах РПЛ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти предлагают легализовать в России NFT

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года

Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов

Число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл подскочило вдвое

Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще