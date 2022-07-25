Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито»

Представители российского ИТ-сообщества запустили петицию с обращением к Михаилу Мишустину. В тексте они выступают против поправок в закон «О рекламе», принятых неделю назад на внеочередном заседании Госдумы, которые фактически ставят под вопрос существование «Авито» и всего рынка классифайдов.

Автор законопроекта – депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. Согласно документу, размещать информацию на цифровых баннерах и любые объявления в интернете можно будет только через специальный сайт, который создаст и будет контролировать единый оператор. Другими словами, такие компании как «Авито», HH, «Циан» должны будут прекратить свое существование в текущем виде.

В своем обращении представители ИТ-сообщества отметили, что принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов «поставит крест на бизнесе «Авито» и других платформ («Юла», HH.ru, «Циан» и др.) и приведет в параличу работы тех уникальных продуктов, которые создают российские разработчики».

«По мнению авторов проектов, такие законы обезопасят нашу страну. А мы уверены, что они, наоборот, подвергают ее опасности: хоть “Авито” формально и не является критической инфраструктурой, но его закрытие существенно ухудшит жизнь граждан страны. А что будут делать десятки тысяч разработчиков, если такие компании, как “Авито”, закроют? Они, конечно же, найдут себе работу – в других технологических компаниях мира. А наша страна может лишиться успешного бизнеса, кадров, львиной доли налоговых поступлений и удобного сервиса для граждан. А самое главное – веры в справедливость», - отмечается в петиции.

Представители «Авито» прокомментировали инициативу ИТ-сообщества. «Принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов станет катастрофой для отрасли и сигналом полного отсутствия диалога с российским бизнесом. Другими словами, такие компании как “Авито”, HH, “Циан” должны будут прекратить свое существование в текущем виде. В основе законопроекта лежит решение несуществующих проблем.

Во-первых, наружная реклама и классифайды – это два совершенно разных бизнеса. Сайты частных объявлений, в отличие от наружной рекламы – это сложный онлайн продукт, это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой. Во-вторых, в России уже есть действующее законодательство, которые регулирует нашу отрасль, и мы все четко выполняем все его требования. Текущий законопроект просто вытолкнет пользователей на другие сервисы и платформы, которые сейчас находятся в серой зоне, и будет де- стимулировать соблюдение законодательства. В-третьих, классифайды – это конкурентная и дополняющая друг друга среда. Создать единственного оператора-монополиста – означает уничтожить отрасль и убить любые стимулы для развития сервисов и продуктов. В-четвертых, это удар по главным пользователям классифайдов – миллионам простых людей, которые каждый день что-то покупают и продают или ищут работу на сайтах объявлений, а также по сотням тысяч малых и средних предприятий, использующих доски объявлений для продвижения своих товаров и услуг. В-пятых, это, конечно, выбивает почву из-под ИТ-сообщества – уникальных специалистов, которые годами создавали технологичные продукты и вносили бесценный вклад в развитие ИТ-индустрии в России. В результате это спровоцирует отток лучших кадров и приведет отрасль к регрессу. Наша позиция – необходимо срочно привлечь всех участников рынка, которых затрагивает законопроект и обсудить риски, связанные с его принятием. Основная задача, которая стоит сейчас – не допустить разрушения такими избыточными инициативами отрасль и удержать ядро ИТ-специалистов в России. Все цели, которые озвучены авторами законопроекта – уже решены на уровне государства и бизнеса.

В то время, как бизнесы успешно решили эти вопросы собственными силами и инвестициями – параллельно создаются законы, которые просто сводят все эти усилия на нет и приведут к огромному ущербу для бюджета и экономики страны.

В текущих условиях такие последствия можно предотвратить только полным исключением из законопроекта классифайдов», - заключают в «Авито».