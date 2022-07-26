«Сберкорус» запустил онлайн-сервис по взысканию дебиторской задолженности

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» запустила полностью онлайн-сервис для взыскания дебиторской задолженности «Сбор долгов». Он поможет юрлицам и ИП взыскать долг на любом этапе без личного присутствия.

Все этапы взыскания долга от получения консультации, поиска исполнителя и заключения договора с ним и до передачи в работу документов происходят дистанционно и не требуют личного присутствия заявителя в офисе юриста или государственных органах.

Специалисты сервиса ответят на вопросы и предоставят бесплатный аналитический отчет о задолженности, который включает анализ рисков, расчет задолженности и рекомендации по взысканию долга. После получения отчета компания принимает решение об использовании услуг сервиса.

Юридическое сопровождение ведут юристы с 15-летним опытом в сфере взыскания долгов. За время их практики было закрыто более 600 дел по взысканию дебиторской задолженности, из которых в пользу истца завершено 90%.

Сервис сам подберет юриста по фиксированной цене. Оказание юридических услуг с поэтапной системой взыскания поможет взыскать долг с минимальными расходами. В случае положительного решения суда все расходы на сервис компенсирует должник.

Главная задача сервиса — дать бизнесу простой и доступный инструмент по взысканию задолженности и сэкономить время. Сервис освободит рабочее время юриста для более важных дел, за счет автоматизации процесса возврата долгов.

«Сбор долгов» работает по всей России, неважно, в каких регионах зарегистрированы истец и ответчик.

«Если раньше бизнесу приходилось терять время в поисках надежного специалиста, который рассчитает возможную сумму взыскания, а потом тратить время на встречи и оформление документов, то теперь все можно сделать онлайн, что экономит время и силы. Хочу отметить, что фактически сервис «Сбор долгов» является бесплатным, так как расходы на него будут юридически оформлены как представительские и компенсируются в случае положительного решения суда о возврате долга. В дальнейшем в сервис будут добавлены функции калькулятора госпошлины, неустойки и проверки контрагента, в том числе на ликвидацию», — сказала руководитель сервиса «Сбор долгов» в Сберкорус Юлия Козлова.

«Средний срок цикла взыскания дебиторской задолженности от момента подачи претензии до завершения процесса взыскания занимает от 2,5 до 4 месяцев в случае, если задействована одна инстанция и исполнительное производство, и при условии, что у должника есть деньги на счетах. Примерно в 20% случаях срок удлиняется до 5-6 месяцев и более, если должник обжалует решение в вышестоящие инстанции, но наличие онлайн-сервиса может значительно сократить эти сроки», — сказала руководитель отдела правовых вопросов «Сберкорус» Татьяна Зимина.