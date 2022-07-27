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Бизнес Подмосковья может узнать обо всех мерах поддержки на регпортале госуслуг

Программа развития бизнеса в Подмосковье размещена на региональном портале. Пользователям доступны направления от импортозамещения и поддержки ИТ до продовольственной безопасности и занятности. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня предприниматели Подмосковья могут получить меры поддержки от государства. Полную и достоверную информацию о федеральных и региональных мерах мы собрали на отдельной странице регпортала», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Программа развития «Новая экономика Подмосковья» состоит из семи направлений: импортозамещение, государство для бизнеса, земля для предпринимателей, поддержка ИТ-отрасли, малое и среднее предпринимательство, продовольственная безопасность, занятость. Главные цели программы: сохранить устойчивость экономики, обеспечить занятость и доходы жителей, создать хорошие условия для предпринимателей.

Чтобы узнать, какие меры поддержки реализуются в регионе, нужно на региональном портале в разделе «Бизнесу» выбрать одно из семи направлений, а также интересующий уровень поддержки. С помощью сервиса можно узнать последние новости в сфере бизнеса.

В Подмосковье более 1000 заявок подали айтишники на льготную ипотеку, а более 600 специалистов получили отсрочку от армии.

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