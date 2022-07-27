«Почта Mail.ru» обновила алгоритмы умной сортировки писем

Пользователи «Почты Mail.ru» будут получать письма от государственных сервисов в специальную умную папку «Госписьма». Алгоритмы умной сортировки отделяют их от рассылок, новостей и сообщений от социальных сетей и сортируют по номеру обращения — так пользователь не пропустит важные уведомления. Mail.ru стала первым почтовым сервисом, который начал выделять корреспонденцию от госслужб в отдельную папку. Об этом CNews сообщил представитель компании VK.

В папку «Госписьма» попадут письма от «Госуслуг», сайта мэра Москвы, правительства Московской области, Росреестра, Федерального арбитражного суда, Федеральной налоговой службы, службы государственной статистики, а также от порталов «Наш Санкт-Петербург», ГАС «Правосудие», «Работа России». Список официальных источников будет расти.

Специальный алгоритм умной папки соберет уведомления по номеру обращения и пометит их специальным значком. Например, если человек подал документы на получение загранпаспорта, то все обновления статуса будут автоматически приходить в соответствующую цепочку писем — от сообщения о том, что заявление принято, до приглашения на получение. Бегло взглянув на темы писем в списке, пользователь сразу увидит статусы по заявлениям и услугам, а важные сообщения не затеряются в ящике.

«Мы постоянно работаем над удобством для пользователя и его защитой от спама и мошенников. Письма от государственных сервисов пользователи считают приоритетными: переживают за их безопасность и не хотят, чтобы они терялись среди рассылок и рекламных сообщений. Теперь уведомления от таких отправителей удобно агрегируются в умной папке — в будущем это позволит ускорить работу с сервисами внутри «Почты», — отметил руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Безопасность файлов и приватность данных — главные приоритеты и неотъемлемые условия работы «Почты». Ранее в сервисе усилили систему безопасности пользователей — все входящие письма дополнительно проверяет система борьбы с мошенниками. Также письма от проверенных крупных сервисов выделяются цветом и специальным значком. В список надежных отправителей вошли «Госуслуги», Федеральная налоговая служба, крупные банки и ритейлеры. Кроме того, технологии машинного обучения, антифишинг- и антиспам-системы ежедневно отражают сотни миллионов мошеннических рассылок и блокируют их. «Почта Mail.ru» оповещает пользователей о любой подозрительной активности и предлагает способы защиты аккаунта.

Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональным и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи умной обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.