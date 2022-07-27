«Сбермаркет» начал продавать товары в рассрочку b2b-клиентам

Онлайн-сервис «Сбермаркет» начал продавать корпоративным клиентам продукты и другие товары для офиса в рассрочку. Услуга называется «Рассрочка для бизнеса», её можно оформить на сайте «Сбермаркета». Услуга работает на основе решения SberBusiness API. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

Рассрочка на покупки в «Сбермаркете» деньги банка можно без процентов, далее —2,45% в месяц. Максимальный лимит составляет 1 млн руб. По условиям, оплачивать товары этой суммой можно неограниченное число раз: лимит восстанавливается, если выданная ранее рассрочка была погашена.

Воспользоваться предложением можно сразу при оформлении заказа на отдельной онлайн-витрине для корпоративных клиентов «Сбермаркета». Выбрать способ оплаты в рассрочку b2b-клиенты могут на этапе оформления заказа. Сперва нужно авторизоваться в «Сбермаркете» через «Сбербизнес ID». Далее, если заказ в рассрочку оформляется впервые, необходимо оформить лимит: направить заявку на рассмотрение и получить решение от банка. После этого клиенту останется только подписать договор и оплатить покупку в «Сбербизнес». Платежный документ будет предзаполнен. Платеж от банка поступит в «Сбермаркет», и начнется сборка заказа.

«Удобство и выгода – два наших ориентира в работе с корпоративными клиентами. Мы постоянно внедряем новые механики в функционал «Сбермаркета», чтобы заказ продуктов и товаров в офис становился еще комфортнее. Новая услуга оформляется онлайн в несколько кликов и позволяет компаниям получать все необходимое сейчас, а оплатить позже. Мы стремимся давать компаниям возможности для развития бизнеса, и рассрочка помогает нашим b2b-клиентам сохранить в нужный период дополнительные средства на своих счетах», — сказал Иван Бабич, коммерческий директор «Сбермаркет».

Ранее «Сбермаркет» запустил механику BMPL (Buy More Pay Less) для корпоративных клиентов — «Покупай больше, плати меньше». Это акционная механика с многоуровневым ценником на товары. Для всех позиций, участвующих в акции, есть 3 варианта скидки — 3, 5 и 7%. Чем больше единиц товара клиент добавит в корзину, тем выгоднее будет общая стоимость. Средний чек b2b-клиентов «Сбермаркет» составляет от 4500 до 12 тыс. руб. в зависимости от размера компании. А значит, с одного заказа получится сэкономить в среднем 1000 руб.

В 2021 г. оборот B2B-направления «Сбермаркет» показал рост в 2,6 раза. Сейчас сервис доступен B2B клиентам уже более чем в 150 городах России. Количество клиентов, совершивших заказы для бизнеса в I квартале 2022 г., составило почти 52 тыс., рост год к году — в 1,7 раза.

В 2021 г. «Сбермаркет» расширил свой ассортимент для корпоративных клиентов, благодаря чему теперь у бизнеса есть возможность заказать канцелярию и даже мебель для офиса. Сервис доставляет товары корпоративным клиентам из более чем 50 ретейлеров, включая такие крупные сети как METRO, «Ашан», «Лента» и др.