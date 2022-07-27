В подписке «Яндекс драйва» появились новые автомобили Chery

«Яндекс драйв» объявил о расширении модельного ряда автомобилей в рамках сервиса долгосрочной аренды.

«Яндекс драйв» наращивает парк автомобилей, доступных по подписке в Москве и Санкт-Петербурге: теперь можно взять в долгосрочную аренду кроссоверы Chery Tiggo 4 в комплектации Travel и Chery Tiggo 7 Pro в комплектации Elite.

Новые машины можно забронировать в несколько кликов в приложении и на сайте «Драйва». Пользователь может заранее выбрать интересующую модель, дату получения автомобиля, срок подписки и пробег. К началу аренды «Драйв» привезет чистый и заправленный автомобиль по указанному адресу.

Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro разработаны для комфортных поездок в городе. Автомобили оборудованы системами круиз- и климат-контроля, подогревом руля, передних и задних сидений, а также камерами заднего вида. Кроме того, новые машины оснащены мультимедийными системами, которые поддерживают синхронизацию с устройствами на базе iOS и Android.

Сервис «Яндекс драйв» зафиксировал рост спроса на подписку: число активных клиентов за семь месяцев 2022 г. увеличилось в два раза.