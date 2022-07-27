За шесть месяцев 2022 г. «Яндекс» заблокировал более 66 тыс. аккаунтов мошенников за нарушение правил размещения рекламы

В первом полугодии 2022 г. навсегда были заблокированы более 66 тыс. аккаунтов, владельцы которых пытались разместить в «Директе» мошенническую или запрещенную к показу рекламу. Это в два раза больше, чем в первом полугодии 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Все объявления в «Директе» проходят двухступенчатую проверку: автоматическую проверку на соблюдение требований законодательства и правил рекламной сети и дополнительную проверку специалистами «Яндекса», если возникают сомнения в корректности оценки. По итогам шести месяцев к показу не были допущены более 16 млн мошеннических объявлений.

Чтобы повысить качество рекламы, сделать ее более безопасной для пользователей, весной на всех баннерах рекламной сети «Яндекса» появилась специальная кнопка — «Пульт управления рекламой». Нажав на нее, пользователь может узнать подробную информацию о рекламодателе: адрес компании, рейтинг сайта, почитать отзывы, а также проверить, на какой сайт ведет объявление — сторонний или официальный.

«Каждое объявление в нашей рекламной сети проходит строгую модерацию. Но иногда недобросовестным рекламодателям удается обмануть модераторов — для этого в “Пульте” предусмотрена возможность пожаловаться на рекламу. Такие баннеры сразу же отправляются на дополнительную проверку и в случае нарушений снимаются с показа. Так, в июне по сигналу пользователей на перепроверку были отправлены более полумиллиона объявлений», — сказала Вера Лейзерович, руководитель управления рекламных продуктов «Яндекса».

С помощью «Пульта» пользователь также может скрыть объявление неактуальной для него тематики. Например, если реклама неинтересна или рекламируемый товар уже куплен. В среднем в месяц «Пультом» пользовались около 73 млн раз. Сигналы, которые пользователи отправляют через «Пульт», помогают алгоритмам «Яндекса» более точно подбирать рекламу под интересы пользователей и делать ее более релевантной.