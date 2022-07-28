«Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений

Социальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри ОК стала удобнее. Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них. Изменения в интерфейсе продолжают серию глобальных обновлений социальной сети.

Для нового меню ОК определили самые важные для всех пользователей разделы: «Оповещения» – с самыми важными уведомлениями от соцсети, «События» – с «классами» и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы «Гости» и «Друзья», которые позволяют взаимодействовать с друзьями в ОК. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню.

Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Например, меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Игры», а все, кто часто поздравляют друзей — смогут быстро перейти в «Подарки». Новые функции меню уже доступны всем пользователям приложений ОК на Android и iOS после установки версии 22.2.28.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники», сказал: «Один из ключевых современных трендов интерфейсов – не строить разветвленную и сложную структуру, а сразу предлагать то, за чем человек заходит в приложение. Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса ОК и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети».

Ранее в октябре 2021 г. «Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android — главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволила получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до «Моментов».