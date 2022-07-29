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В «Яндекс картах» появились 3D-модели новостроек

В «Яндекс карты» добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет тем, кто выбирает квартиру, в подробностях рассмотреть дома, оценить их расположение, а также увидеть, как будет меняться район.

Первыми в «Карты» загрузили пять новых жилых комплексов в Москве. В ближайшее время будут опубликованы в 3D еще 20 крупных ЖК в Москве и регионах. На месте ещё не всё построено, зато на карте получится осмотреть корпуса в деталях и со всех сторон, а также оценить окружающую территорию. 3D-модели зданий в «Картах» также позволят подробно изучить инфраструктуру вокруг ЖК — какие магазины есть рядом, где находятся остановки общественного транспорта, дороги и парковки, парки. А ещё — представить, какой будет вид из окон.

«Мы изучали вопрос и выяснили, что при поиске жилья люди так или иначе заходят в «Яндекс карты» — изучить район, посмотреть панорамы, построить маршрут к новому ЖК от места работы или дома родителей. Появление 3D-моделей станет полезным дополнением в этом сценарии», — сказал Кирилл Новиков, продакт-менеджер «Яндекс карт».

Посмотреть 3D-здания можно в веб-версии «Карт». Также их добавили на страницы жилых комплексов в веб-версии «Яндекс недвижимости».

«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Также «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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