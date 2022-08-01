«Почта Mail.ru» поможет очистить ящик и найти нужную информацию

В «Почте Mail.ru» обновились механизмы фильтрации и сортировки писем — они позволяют быстро очистить ящик и найти нужную информацию.

Ящики пользователей часто заполняют непрочитанные рассылки и автоматические уведомления: по данным «Почты», если сообщение не откроют в первую неделю, то шанс, что его прочитают, меньше 1%. Чтобы не пропустить среди непрочитанных важные письма, умные алгоритмы сервиса предложат разобрать заполненный ящик и быстрее найти нужное.

Многих пользователей беспокоит большое число входящих, но у них нет времени на разбор почты. Обновленные настройки очистки ящика позволяют избавиться от старых писем автоматически — так ящик не будет захламляться, а новые письма будут на виду. Например, появилась возможность переносить в «Архив» или «Корзину» рассылки, хранящиеся дольше недели, месяца, полугода или года. Пользователь может выбрать папки и установить параметры для очистки в настройках.

Появились дополнительные возможности для сортировки писем. Это удобно для пользователей, которые ведут активную переписку, например, обрабатывают заявки и заказы по мере поступления. Сообщения теперь фильтруются по дате получения, имени отправителя и темам в алфавитном порядке. Фильтры комбинируются: если нужно ответить сначала на те письма, которые пришли раньше, то можно применить комбинацию от старых к новым и выделить только непрочитанные. Как и раньше, можно выделять непрочитанные, отмеченные флажком и письма с вложениями.

Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональным и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи умной обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.