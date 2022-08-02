«Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии

«Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии. Впервые интернет «Мегафона» стал доступен жителям сел Абага, Юнкюр, Кыллах и Нерюктяйинск 1-й. Благодаря этому почти 4 тыс. сельчан могут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, быстрой передачей данных и другими цифровыми сервисами.

Новое телеком-оборудование четвертого поколения установил оператор в четырех селах Олёкминского района на юго-западе Якутии, где расположено единственное в мире месторождение чароита. В улусе развиты как сельское хозяйство, животноводство, так и промышленность – лесозаготовки и деревообработка, а также производство строительных материалов. Базовые станции обеспечили скоростным мобильным интернетом сельчан, которым раньше была доступна только голосовая связь «Мегафона».

Помимо высоких скоростей интернета, жители отдаленных поселений получили возможность звонить по технологии VoLTE, обеспечивающей чистый звук и мгновенное соединение. Теперь сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, оформлять необходимые документы на госуслугах, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто всегда быть на связи с близкими, несмотря на расстояния, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

«В Якутии на протяжении 5 месяцев в году температура опускается ниже минус 35 градусов. В таких реалиях интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей, особенно небольших и отделенных поселений, – отметила Мария Мамедова, директор «Мегафона» в Якутии. – Поэтому цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом».