В поиске «Яндекса» теперь можно следить за ценами на товары

Выбрать удачный момент для запланированной покупки стало проще. В поиске «Яндекса» по товарам теперь можно посмотреть, как менялась их стоимость. Минимальная цена, по которой за последнее время продавался нужный пользователю товар, показана в его карточке. Наглядный график помогает решить, делать покупку сейчас или есть смысл подождать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В карточке товара можно подписаться на уведомления о снижении цены. Когда заинтересовавший пользователя телевизор или, например, кофемашина подешевеет, об этом поступит сообщение.

Если пользователь участвует в программах лояльности магазинов, в поиске будет отмечено, какой кэшбек или сколько бонусных баллов начислят за покупку.

При этом решить, где конкретно покупать, тоже стало проще — благодаря рейтингам магазинов и отзывам других покупателей.

С обновлением в поиске появились удобные и полезные фильтры. Можно искать только по продукции любимого бренда или устанавливать определенные характеристики модели, а раздел «Вы смотрели» поможет не упустить интересные находки.

«Поиск по товарам помогает определиться с моделью, найти действительно выгодную цену, а также дает возможность оценить надежность продавца. Покупки, особенно крупные, требуют времени на изучение вариантов, на сравнение предложений в разных магазинах. Мы хотим, чтобы пользователь сэкономил время, хотим упростить задачу, убрать из нее рутину и оставить только удовольствие от покупки», — сказал руководитель направления ecom в поиске «Яндекса» Сергей Ляджин.

«Яндекс» запустил поиск по товарам в начале 2022 г. Он позволяет сравнивать цены в магазинах и на маркетплейсах. Поучаствовать в этом может и персональный помощник «Алиса» — достаточно сказать «Алиса, где дешевле» и указать нужную вещь. Недавно «Алиса» научилась подбирать для пользователей электронику и бытовую технику. Она задает простые вопросы, а потом предлагает самые подходящие варианты.