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В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям

С каждым днем все больше приложений становятся доступны для пользователей RuStore. Чтобы сделать опыт использования магазина удобнее, команда улучшает навигацию и добавляет необходимые категории. Об этом CNews сообщили представители VK.

Так поиск игр в RuStore стал быстрее для пользователей — в магазине появилось разделение на категории. Во вкладке «Игры» появились разделы, приложения делятся по формату: аркады, викторины, игры с AR, и по тематике, например, детские или семейные. В каталог загружено более 149 игр, их число ежедневно растет.

Игры – одни из самых востребованных приложений в RuStore, категория входит в топ-5 по количеству установленных пользователями приложений. На первом месте у пользователей экшен-шутер Warface: GO. Второй по популярности оказалась Left to Survive. Замыкает рейтинг самых востребованных игр RuStore ролевая игра «Tempest: Море пиратов».

В RuStore размещено уже более 1000 мобильных приложений. Приложение магазина установили более 500 тыс. раз, скачали – более 1,1 млн приложений с момента запуска.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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