На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва

ИТ-компании с 2 августа 2022 г. могут воспользоваться специальным сервисом «Госуслуг» и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты: российское гражданство, мужской пол; возраст — от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г.. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Заполняя форму, нужно указать следующие данные сотрудников: ФИО; дату и место рождения; СНИЛС; место жительства; наименование вуза и дату выпуска; номер диплома; специальность; стаж работы в аккредитованных компаниях; военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа 2022 г. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

При себе нужно будет иметь: паспорт; документ воинского учета; водительское удостоверение (при наличии); подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем; подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г.

В рамках весеннего призыва ИТ-компании подали заявления в отношении 8700 специалистов, но около 1000 из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7700 человек. Большинство из них — молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем в один-два года.

Среди регионов лидерами по количеству ИТ-специалистов, получивших отсрочку, стали: Москва; Московская область; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Новосибирская область; Самарская область.