Портал поставщиков: закупки малого объема от разных заказчиков одного региона можно объединять в одну

По просьбе региональных пользователей на Портале поставщиков запущена функция проведения совместных закупок. Она позволит заказчикам из одного региона объединить несколько одинаковых закупок малого объема в одну. Такая техническая возможность позволит заказчикам привлечь поставщиков, повысить конкуренцию среди них и сделать стоимость товара более привлекательной, а поставщику – увеличить объем продаж. Новая опция действует только для региональных закупок. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Возможность объединения закупок малого объема реализована для котировочных сессий — мини-аукционов, участники которых последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Величину шага определяет заказчик при публикации закупки. Она может составлять 0,5% или 1% от начальной максимальной цены контракта. По итогам закупки побеждает поставщик, сделавший наименьшую ставку, то есть предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. Главные плюсы такого механизма — прозрачность и оперативность. Котировочная сессия длится три, шесть или 24 часа, а заключение контракта по ее итогам в среднем происходит за два-три дня. Ежедневно на портале публикуется около 500 котировочных сессий. Условия их проведения утверждены в регламенте Портала.

«Совместная закупка содержит сразу все наименования товаров, необходимых заказчикам, а итоговая сумма заказа для поставщика равна финальной стоимости за единицу, умноженной на количество. Возможность проведения котировочных сессий в таком формате выгодна всем: заказчики могут объединить свои потребности и быстрее найти поставщика, получив при этом более низкую цену, а поставщики – увеличить объем сбыта. Это особенно актуально для удаленных регионов, где существуют сложности с транспортной доступностью», — отметил Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Чтобы провести совместную закупку, заказчику необходимо найти других покупателей, которым актуально объединиться для поиска поставщика. Например, если школе необходимо приобрести парты к началу учебного года, при заведении котировочной сессии, она может выступить организатором и предложить поучаствовать в закупке другим учебным учреждениям своего региона, которым необходим товар из той же категории. Так, поставщикам будет выгоднее взять большой заказ для исполнения, а заказчики сэкономят бюджет.

«Мы постоянно работаем над обновлением и развитием Портала поставщиков, запускаем новые сервисы, подключаем новые регионы. По итогам первого полугодия объем региональных закупок на ресурсе составил 20,5 млрд руб., а доля – 48,9%. Возможность публикации совместных закупок малого объема заказчиками из одного региона позволит расширить географию работы Портала, привлечет новых заказчиков, предоставит поставщикам новые рынки сбыта, а также будет способствовать развитию предпринимательства и импортозамещающих производств», — сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Котировочная сессия создается в привычном формате, а при выборе типа закупки нужно выбрать формат «Совместная закупка». Организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков из своего региона, дождаться от них подтверждения, указать наименование и количество товаров для каждого заказчика и опубликовать закупку.

Заказчики, участвующие в котировочной сессии, должны быть зарегистрированы на портале, чтобы организатор закупки мог добавить их в качестве участников.

Во время проведения котировочной сессии поставщики делают свои ценовые предложения за единицу продукции, но процент снижения цены в ходе торгов будет пересчитываться исходя из стоимости за единицу, умноженной на количество. Поставщик, давший минимальную цену, будет являться победителем, а контракт он будет заключать с каждым заказчиком по отдельности.

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Портал поставщиков запущен в 2013 г. Ресурс автоматизирует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал обеспечивает проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день тут заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превышает 1,7 млн товарных единиц.