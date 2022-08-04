«Облако» и «Добро Mail.ru» открывают бесплатный доступ для НКО

«Облако Mail.ru» и «Добро Mail.ru» запустили благотворительную акцию для российских фондов. С июля фонды могут подать заявку и получить дополнительное место в Облаке для хранения документов, фотографий и видео.

«В период пандемии большинство НКО стали активнее использовать в своей работе цифровые технологии, но иногда набор привычных для бизнеса инструментов оказывается недоступным для из-за дополнительных расходов. Мы даем возможность проверенным благотворительным фондам пользоваться инструментами VK на специальных условиях и делаем цифровые возможности доступными. Создание технологий для развития благотворительности — одно из главных направлений социальной стратегии VK», — сказала Александра Бабкина, директор «Добра Mail.ru» и руководитель социальных проектов VK.

Некоммерческие организации смогут использовать дополнительное место в «Облаке» для рабочих задач: хранить важные данные, фотографии и видео с мероприятий, обмениваться ими, работать с разных устройств и загружать объемные файлы. Умные алгоритмы определяют снимки документов и сортируют их в отдельные папки, а также распознают лица людей на фото. Файлы будут в безопасности: вся информация в Облаке хранится в нескольких копиях на независимых друг от друга сервера в современных дата-центрах, где специалисты постоянно следят за их состоянием. Чтобы получить 128 ГБ, фонд должен быть верифицирован в сервисе «Добро Mail.ru».

«Фонд "Арифметика добра" активно использует облачные технологии. За последние два года мы расширили цифровизацию в нашем фонде, активно пользуемся цифровыми инструментами и планируем продолжать. Это очень удобно в том плане, что можно открыть документы из любого места и с любого носителя, можно делиться ими с коллегами и партнёрами, совместно работать над какими-либо задачами. Кроме того, это безопасно, ведь техника может сломаться, а в облаке документы остаются вне зависимости от всего», — сказала руководитель фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова.

«Добро Mail.ru» — сервис для благотворительности, созданный VK в 2013 г. Сервис помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Сейчас на платформе более 200 фондов и 170 проектов по сбору помощи.

«Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. «Облако» работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.