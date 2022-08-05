В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек

Пользователям онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой» теперь доступно для бронирования еще более 100 новых площадок — библиотек и культурных центров. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Городские библиотеки Москвы — это современные креативные пространства, в которых можно не только насладиться чтением книжных новинок, но и, например, провести бизнес-тренинг, мастер-класс по робототехнике для детей или литературный вечер, который соберет любителей поэзии и прозы. Сегодня столичные библиотеки и учреждения культуры становятся районными центрами интеллектуального досуга. А благодаря сервису аренды — еще более открытыми и доступными для жителей всех без исключения районов города», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов.

К сервису присоединились не только учреждения в центре города — в районах Замоскворечье, Хамовники, Таганский, Басманный и Тверской, но и на севере столицы, а также в Зеленограде.

Роман Дерманский, директор Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда, отметил, что в библиотеках ЗелАО проходит множество интересных событий, в том числе лекций и презентаций, дискуссий и мастер-классов. Они охватывают разные сферы жизни и проходят в разных форматах, будь то деловые конференции или творческие вечера. Благодаря сервису «Вместе с культурой» площадки в Зеленограде могут привлекать аудиторию из соседних округов, становясь точками притяжения горожан. Библиотеки ЗелАО входят в топ-10 по популярности среди всех площадок, представленных в каталоге сервиса.

В ЗелАО для бронирования доступен многофункциональный зал-гостиная, а в Басманном районе можно посетить «Зал театра и кино» библиотеки имени В.А. Жуковского. Помещение, расположенное в историческом здании библиотеки, впервые открывшейся еще в 1922 г., подойдет для кинопоказов, творческих встреч, мастер-классов и тематических лекций.

Среди новых площадок сервиса — библиотека №2 имени Ю.В. Трифонова, расположенная в самом центре Москвы. Для бронирования доступно уютное помещение для занятий группами от 12 до 15 человек. Например, здесь можно провести мастер-класс, урок, консультацию, лекцию или научный семинар.

Культурно-досуговые мероприятия также можно организовать в концертном зале детской библиотеки №35 в районе Восточное Дегунино. В помещении, вмещающем более 40 человек, оборудована специальная зона для занятий танцами. Благодаря настенным зеркалам, отражающим каждое движение танцоров, здесь можно проводить профессиональные тренировки и турниры.

Читальный зал детской библиотеки №208 — Центра культурного наследия В.И. Даля в Можайском районе подойдет для образовательных мероприятий. В зале, вмещающем до 25 человек, можно в комфортной атмосфере провести обучающие семинары и воркшопы.

Провести концерт, творческий мастер-класс или бизнес-тренинг можно в Большом зале библиотеки №172 Обручевского района. Площадка рассчитана на 40 человек.

С помощью сервиса горожане могут арендовать конференц-зал библиотеки №202 в районе Фили-Давыдково. Светлое просторное помещение с окнами и белым роялем подходит для проведения презентаций и тренингов, круглых столов и музыкальных вечеров.

Любителей творчества приглашает библиотека №198 имени Б.Л. Пастернака, расположенная в Можайском районе. Многофункциональный зал вмещает до 80 человек и оборудован мобильными столами и стульями. Помещение подходит для проведения различных культурно-массовых мероприятий, в том числе театральных постановок и персональных выставок.

Библиотека №217 в Раменках предоставила для бронирования свой «Зал дополнительных активностей», оборудованный экраном и видеопроектором для показа фильмов. Это идеальная площадка для конференций, дискуссий и брифингов.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, сервис «Вместе с культурой» появился на портале mos.ru в феврале 2021 г. За это время на площадках прошло более 3700 мероприятий.

Чтобы арендовать помещение на срок от одного часа, в разделе «Услуги» нужно открыть подраздел «Культура, спорт, отдых» и перейти к услуге «Аренда городских пространств». Далее необходимо заполнить сведения и отправить заявку. Выбранное учреждение культуры рассмотрит ее не позднее чем через четыре календарных дня после оплаты. Вся информация, в том числе о подтверждении брони помещения, придет и в личный кабинет пользователя на mos.ru, и на электронную почту, а также в пуш-уведомлении.

Арендовать помещение через сервис могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и совершеннолетние пользователи портала mos.ru. Система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым авторизованный пользователь обязательно должен детально ознакомиться. Общий срок аренды одного помещения с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня.