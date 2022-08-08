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Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Во время приемной кампании в «Ростелеком контакт-центр» поступило более 40 тыс. звонков от будущих студентов. Впервые выпускники школ смогли проконсультироваться на официальной площадке в едином контактном центре поддержки в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», реализованного Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проконсультироваться со специалистами по телефону можно по вопросам работы приемной кампании, процедуре приема, списку документов и вступительным испытаниям.

В пятерку самых популярных вузов по обращениям в контакт-центр от абитуриентов вошли: РТУ МИРЭА (Российский технологический университет); ПГМУ (Пермский государственный медицинский университет); СПбГУПТД (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна); МГУ им. Ломоносова; МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Будущие студенты могли бесплатно и круглосуточно обращаться в единый контактный центр поддержки сервиса «Поступление в вуз онлайн» из любого города страны.

Топ-5 регионов, из которых поступали запросы: на первом месте Москва, далее Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республики Башкортостан и Татарстан.

«Вместе с Минцифры, Минобрнауки России и Рособрнадзором мы составили ответы на возможные вопросы абитуриентов, чтобы сделать процесс поступления удобным и прозрачным. По индивидуальным запросам, связанным с уже подданными заявлениями, специалисты контакт-центра могут соединить абитуриента с нужным вузом или переключить на другие ведомства», — отметил генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» продолжит работу до окончания всех приемных процедур в октябре 2022 г.

***

«Ростелеком контакт-центр» (АО «МЦ НТТ») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, Единый день голосования, Перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком контакт-центр» расположены в 19 городах России, штат операторов насчитывает свыше 7000 человек.

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