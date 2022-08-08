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В Подмосковье к онлайн-услуге подключили «Госключ»

В Московской области оформление земли в аренду или собственность без проведения торгов переведено в «цифру» в 2019 г. Теперь при подаче электронного заявления на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в мобильном приложении «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении “Госключ”. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге», – сказала министр государственного управления информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

С начала 2022 г. на портале госуслуг Подмосковья подано более 22 тыс. заявлений на предоставление земли без проведения торгов.

Для подписания договора купли-продажи или аренды в «Госключе» необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение «Госключ». Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду, собственность без торгов» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков».

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«Госключ» – это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде, разработанное в 2021 г. при координирующей роли Минцифры России. Оно дает пользователям с подтвержденной учетной записью «Госуслуг» возможность подписывать договоры и оформлять сделки онлайн в режиме 24/7. С его помощью граждане подписали уже более 400 тыс. документов.

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