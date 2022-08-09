Число спортивных магазинов с экспресс-доставкой на «Яндекс маркете» выросло за полгода в 2,5 раза

За первые шесть месяцев этого года количество магазинов, которые продают с экспресс-доставкой спортивные товары на «Яндекс маркете», увеличилось в 2,5 раза. В результате категория спорттоваров стала одной из лидирующих на сервисе по росту числа продавцов с экспресс-доставкой. При этом количество спортивных товаров за первую половину 2022 г. увеличилось на маркетплейсе в 3,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Маркет» опросил покупателей и выяснил, что для большинства из них (60%) важно, чтобы при онлайн-заказе спорттоваров можно было получить их с экспресс-доставкой. Каждый третий респондент (37,2%) выбирает такую доставку, когда покупает спортивные товары в подарок, примерно столько же (35,7%) — когда что-то сломалось, например велосипед, и нужны запчасти для починки, а почти каждый четвертый (23,2%) — когда решает срочно начать заниматься спортом. С экспресс-доставкой 31,4% опрошенных заказывают рюкзаки, фонарики и другие товары для туризма, 23,9% — спортивную экипировку, 23,5% — запчасти к спорттоварам, 21,9% — велосипеды и самокаты, 18,2% — тренажеры.

До конца 2022 г. «Маркет» планирует в два раза увеличить количество магазинов, которые торгуют на сервисе спортивными товарами с экспресс-доставкой. Такая доставка дает преимущества и покупателям, и продавцам. Например, если срочно понадобилась запчасть для сломанного самоката, не нужно тратить время на поездку в магазин — можно сделать онлайн-заказ, и курьер привезет его за один-два часа. Продавцу экспресс-доставка позволяет привлечь больше покупателей — из тех, кому нужны спорттовары как можно быстрее. Предложения с этой доставкой «Маркет» дополнительно выделяет фиолетовой кнопкой — это делает их заметнее по сравнению с остальными товарами на сервисе и тоже помогает привлечь клиентов.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».