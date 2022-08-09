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Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»

В мобильном приложении сервиса «Юmoney» появилась возможность пройти упрощённую идентификацию с помощью портала госуслуг. Услуга доступна всем гражданам России, у которых есть подтверждённая учётная запись на этом портале.

После упрощённой идентификации пользователю «Юmoney» станут доступны пополнение кошелька наличными, с банковских карт, через интернет-банки, возможность делать переводы на карты, счета и кошельки.

В процессе прохождения упрощённой идентификации пользователь из мобильного приложения «Юmoney» должен перейти на портал госуслуг, где необходимо ввести данные учётной записи. После этого данные пользователя автоматически подтянутся в аккаунт «Юmoney» и кошельку будет присвоен новый статус.

Для прохождения упрощённой идентификации через «Госуслуги» у пользователя должна быть установлена последняя версия приложения «Юmoney». Приложение для Android можно скачать на сайте платёжного сервиса, а для iOS — в App Store.

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